Документи на транспортний конкурс серед перевізників приймали до 10 лютого. Як повідомив Суспільному Сергій Яковенко – Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міськради, 11 лютого зібрався конкурсний комітет для процедури відкриття конвертів.

За інформацією Сергія Яковенка, на 33 об'єкти, які були заплановані на конкурс, подали 32 пропозиції від 15 перевізників претендентів. Наразі пропозиції ще не відкриті, вони опрацьовуються, тому на які маршрути подані лоти поки не відомо. 3 березня буде зібрана комісія для обрання переможців конкурсу.

Загалом на конкурс планували винесли 34 транспортні маршрути. Проте один із лотів - це маршрути 57А , 59 і 59А, які обслуговує КП "Електроавтотранс" і у грудні договір із підприємством подовжили на 5 років.

Що відомо

26 січня Сумський міськвиконком оголосив транспортний конкурс серед перевізників.

Серед нових умов до перевізників: наявність системи кондиціювання в автобусах, обов'язкове прибирання та дезінфекція. Пасажиромісткість автобусів має бути від 23 до 40 людей залежно від маршруту.

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