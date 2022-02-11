Херсонська область отримає 37 120 пігулок препарату від COVID-19

Херсонська область отримає 37 120 пігулок препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

Такої кількості препарату вистачить для лікування 928 хворих на коронавірус. В першу чергу, сімейні лікарі його будуть призначати пацієнтам з групи ризику, для того, щоб вберегти хворих від тяжкого ступеня перебігу хвороби – йдеться у повідомленні.

Що відомо:

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, Молнупіравір — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

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