На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 767 людей

На Закарпатті за добу, 10 лютого, COVID-19 виявили у 767 людей. Від хвороби померли 6 закарпатців. Про це повідомляють на сайті облдержадміністрації.

Найбільше хворих за добу зафіксували в Ужгороді — 220 людей.

З початку пандемії на Закарпатті коронавірус виявили у 107 087 людей. Одужали від хвороби 88 463, померли — 2 622.

Що відомо:

Госпіталізують хворих на COVID-19 у 17 закладах охорони здоров'я Закарпатської області. У цих лікарнях виділено 1970 ліжок для хворих. Наразі є 100% показник забезпечення киснем.

На Закарпатті лікарні з хворими на COVID-19 завантажені на 48%.

В Україні за добу виявили понад 41 тисячу людей із COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 462 970 людей. З них 102 403 померли, а 3 750 826 одужали. Усього здійснили понад 18,92 млн ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

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