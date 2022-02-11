Рівненські школярі повертаються на очне навчання

Рівненські школярі з 14 лютого повертаються до очної форми навчання. Таке рішення прийняли 11 лютого на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці у Facebook.

Комісія розглядала уранці 11 лютого одне питання – про організацію навчального процесу у рівненських школах, зазначив мер.

"Станом на вечір 10 лютого рівень захворюваності серед учнів становив 8%. Коли ще кілька тижнів тому ми мали близько 45%. Це дозволило нам підтримати рішення про те, щоб з 14 лютого організувати очне навчання для учнів 1-11 класів. А у разі підвищеного рівня захворюваності учнів в окремих класах, рішення про форму навчання приймати самостійно педагогічною радою закладу", – повідомив Олександр Третяк.

Він також зазначив, що управління освіти щоденно моніторитиме рівень захворюваності дітей та педпрацівників.

Що відомо

Станом на ранок, 11 лютого, на амбулаторному лікуванні – 7855 рівнян з діагнозом COVID-19, повідомили у Рівнераді. У місті – 8092 активних хворих. За останню добу у міських закладах охорони здоров'я зареєстрували 503 нові випадки. На стаціонарі 237 людей, у важкому стані – 152 людини. 5 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.

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