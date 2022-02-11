1 451 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

10 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 451 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 41 229 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook,10 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 72 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2319 (+16);

Гадяцький – 1949 (+53);

Гадяч – 2906 (+53);

Глобинський – 3506 (+16);

Горішні Плавні – 8711 (+165);

Гребінківський – 1839 (+40);

Диканський – 2155 (+11);

Зіньківський – 3381 (+41);

Карлівський – 3418 (+21);

Кобеляцький – 2996 (+37);

Козельщинський – 1959 (+8);

Котелевський – 2380 (+40);

Кременчук – 21111 (+251);

Кременчуцький – 2994 (+24);

Лохвицький – 4030 (+19);

Лубенський – 2002 (+19);

Лубни – 6798 (+107);

Машівський – 1574 (+3);

Миргород – 5300 (+38);

Миргородський – 2241 (+24);

Новосанжарський – 2383 (+6);

Оржицький – 1512 (+11);

Пирятинський – 2819 (+8);

Полтава – 54544 (+279);

Полтавський – 8487 (+72);

Решетилівський – 2156 (+27);

Семенівський – 1652 (+5);

Хорольський – 2820 (+18);

Чорнухинський – 721 (+13);

Чутівський – 1806 (+14);

Шишацький – 2276 (+12).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 164 745 людини. Одужали за увесь час 144 443 людей, а летальних випадків — 4 040 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 262 жителів регіону.

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