1 451 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

10 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 451 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 41 229 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook,10 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 72 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2319 (+16);
- Гадяцький – 1949 (+53);
- Гадяч – 2906 (+53);
- Глобинський – 3506 (+16);
- Горішні Плавні – 8711 (+165);
- Гребінківський – 1839 (+40);
- Диканський – 2155 (+11);
- Зіньківський – 3381 (+41);
- Карлівський – 3418 (+21);
- Кобеляцький – 2996 (+37);
- Козельщинський – 1959 (+8);
- Котелевський – 2380 (+40);
- Кременчук – 21111 (+251);
- Кременчуцький – 2994 (+24);
- Лохвицький – 4030 (+19);
- Лубенський – 2002 (+19);
- Лубни – 6798 (+107);
- Машівський – 1574 (+3);
- Миргород – 5300 (+38);
- Миргородський – 2241 (+24);
- Новосанжарський – 2383 (+6);
- Оржицький – 1512 (+11);
- Пирятинський – 2819 (+8);
- Полтава – 54544 (+279);
- Полтавський – 8487 (+72);
- Решетилівський – 2156 (+27);
- Семенівський – 1652 (+5);
- Хорольський – 2820 (+18);
- Чорнухинський – 721 (+13);
- Чутівський – 1806 (+14);
- Шишацький – 2276 (+12).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 164 745 людини. Одужали за увесь час 144 443 людей, а летальних випадків — 4 040 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 262 жителів регіону.