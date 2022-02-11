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1 451 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1 451 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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1 451 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexeles.com

10 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 451 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 41 229 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook,10 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 72 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2319 (+16);
  • Гадяцький – 1949 (+53);
  • Гадяч – 2906 (+53);
  • Глобинський – 3506 (+16);
  • Горішні Плавні – 8711 (+165);
  • Гребінківський – 1839 (+40);
  • Диканський – 2155 (+11);
  • Зіньківський – 3381 (+41);
  • Карлівський – 3418 (+21);
  • Кобеляцький – 2996 (+37);
  • Козельщинський – 1959 (+8);
  • Котелевський – 2380 (+40);
  • Кременчук – 21111 (+251);
  • Кременчуцький – 2994 (+24);
  • Лохвицький – 4030 (+19);
  • Лубенський – 2002 (+19);
  • Лубни – 6798 (+107);
  • Машівський – 1574 (+3);
  • Миргород – 5300 (+38);
  • Миргородський – 2241 (+24);
  • Новосанжарський – 2383 (+6);
  • Оржицький – 1512 (+11);
  • Пирятинський – 2819 (+8);
  • Полтава – 54544 (+279);
  • Полтавський – 8487 (+72);
  • Решетилівський – 2156 (+27);
  • Семенівський – 1652 (+5);
  • Хорольський – 2820 (+18);
  • Чорнухинський – 721 (+13);
  • Чутівський – 1806 (+14);
  • Шишацький – 2276 (+12).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 164 745 людини. Одужали за увесь час 144 443 людей, а летальних випадків — 4 040 (11 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 16 262 жителів регіону.

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