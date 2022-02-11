На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 864 людини

10 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 864 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 484.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 634 людини.

Pfizer-BioNTech – 503 людини,

CoronaVac – 95,

Moderna – 35,

AstraZeneca – 1,

Другою дозою імунізували 824 людини:

Pfizer-BioNTech – 617 людей,

CoronaVac – 113,

Moderna – 79,

AstraZeneca – 15,

Бустерною дозою імунізували 406 людей:

Pfizer-BioNTech – 364 людини,

Moderna – 36,

CoronaVac – 3,

AstraZeneca – 3.

Станом на 9 лютого в області першою дозою 298 703 людини, що складає 33,19% населення області. Другою дозою імунізували 286 360 людей. Додатковою – 81, бустерною – 8 242.

Що відомо

Загалом в області 143 963 випадки інфікування коронавірусом, 119 042 людей одужали, а 3 208 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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