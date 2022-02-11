На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 1 864 людини

10 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 864 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 484.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 634 людини.
- Pfizer-BioNTech – 503 людини,
- CoronaVac – 95,
- Moderna – 35,
- AstraZeneca – 1,
Другою дозою імунізували 824 людини:
- Pfizer-BioNTech – 617 людей,
- CoronaVac – 113,
- Moderna – 79,
- AstraZeneca – 15,
Бустерною дозою імунізували 406 людей:
- Pfizer-BioNTech – 364 людини,
- Moderna – 36,
- CoronaVac – 3,
- AstraZeneca – 3.
Станом на 9 лютого в області першою дозою щепили 298 703 людини, що складає 33,19% населення області. Другою дозою імунізували 286 360 людей. Додатковою – 81, бустерною – 8 242.
Що відомо
- Загалом в області виявили 143 963 випадки інфікування коронавірусом, 119 042 людей одужали, а 3 208 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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