Івано-Франківському обласному клінічному центру паліативної допомоги потрібно приблизно 150 тис. грн на роботи і обладнання для посилення рівня пожежного захисту будівлі, в якій розміщений заклад. Про це в етері Українського радіо Карпати повідомила директорка центру Ірина Слугоцька.

З її слів, центр паліативної допомоги розташований у будівлі, яку побудували у 1937 році.

"У приміщені є багато дерев’яних конструкцій, елементів. Вони потребують якісного протипожежного захисту, тобто просочування сучасними матеріалами. На це необхідно приблизно 120 тис. грн. Також треба замінити двері до електрощитової та горища на вогнетривкі. На це треба ще додаткові 20 тис. грн", — розповіла Ірина Слугоцька.

Директорка паліативного центру каже, НСЗУ дає гроші на першочергові потреби: зарплату, медикаменти, їжу для пацієнтів.

"Нам потрібно приблизно 150 тис. грн. Ми просимо ці гроші у влади, у депутатського корпусу, у спонсорів. Адже це — для людей, які страждають. Кожен з нас може опинитися в їхній ситуації", — каже Ірина Слугоцька.

Зараз працівники "Івано-Франківськводоекотехпрому" прокладають до центру паліативної допомоги окрему гілку водопостачання, адже в закладі дуже низький тиск. Ірина Слугоцька каже, що поки воду для потреб центру беруть з території церкви, що розташована поруч із будівлею.

"В них є свердловина. Ми кинули шланг, і вода надходить до нас", – каже директорка центру.

Ірина Слугоцька також розповіла, що за проведення окремої гілки водопостачання паліативний центр має заплатити 80 тис. грн.

"Оплата за ці роботи – "під знаком питання". Добре водопостачання – це теж одне з необхідних протипожежних заходів. Також потрібно відремонтувати колектор. Тому міська влада має заплатити 50 тис. грн, а ми – 80 тис. грн. Для нашого закладу це –величезні гроші", – каже Ірина Слугоцька.

З її слів, зараз у лікарні також продумують, як встановити протипожежний гідрант, після проведення водопостачання.

Івано-Франківський обласний клінічний паліативний центр заповнений на понад 100%. Ірина Слугоцька розповідає, в закладі є 30 ліжок. Зараз у центрі перебувають 32 пацієнти.

"Персоналу не вистачає. У нас на двох поверхах розміщені пацієнти. В одну зміну на одному поверсі чергують одна медсестра і дві санітарки. Також є один вартівник на першому поверсі. Є дві пари нош. Їх теж треба докупити, бо цього – замало", – каже Ірина Слугоцька.

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