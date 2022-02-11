11-річна акробатка з Одещини потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Гімнастка Софія Тепла з міста Подільськ Одеської області встановила світовий рекорд та потрапила до Книги Рекордів Гіннеса. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Подія, за даними Вєтрової, відбулася в Мілані на шоу рекордів "Lo show Dei Record". Дівчинка встановила рекорд у номінації "Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll" – 10,49 секунди. Попередній рекорд складав 13,2 секунди.

Читайте також

До одеського ФК "Чорноморець" приєднався новий гравець.

Одеський спортсмен став переможцем чемпіонату України зі стрибків

Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області