Упродовж 10 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 1 070 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 476 жителів Івано-Франківського, 277 — Коломийського, 151 — Калуського, 99 — Надвірнянського, 62 — Косівського та п'ятьох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 175 770 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 10 лютого медики зафіксували 10 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 373 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 618 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 139 792 жителі області.

За добу 10 лютого в Україні медики виявили 41 229 нових випадків COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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