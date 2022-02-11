Згідно з оновленим Індексом демократій за 2021 рік, який складає видання The Economist, Україна разом із Мексикою посіла 86-ту сходинку з 5,57 бала з-поміж 10 можливих — це на сім позицій гірше, ніж у 2020-му (79-те місце, 5,81 бала). Таким чином, вона перебуває в групі "гібридних режимів".

Про це з посиланням на звіт The Economist повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

З-поміж п’яти категорій, які складають оцінку для Індексу демократії, в Україні знизилися показники за "функціонуванням уряду", "політичною участю" і "громадянськими свободами". У категоріях "виборчий процес і плюралізм" і "політична культура" ситуація з 2020 року не змінилась.

"Оцінка України знизилася частково через посилення напруженості з Росією. Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та апарату безпеки або військового апарату з метою гарантування громадської безпеки", — пишуть автори звіту.

Серед 28 держав Східної Європи, куди The Economist відносить Україну, вона посідає 17-те місце. Середній показник Індексу демократій-2021 для регіону становить 5,36. 13 держав покращили місце в рейтингу проти 2020 року, а 11 — погіршили.

Крім того, жодна країна Східної Європи за рейтингом The Economist не є "повноцінною демократією": більшість — "недосконалі демократії" та "гібридні режими" (до останніх відноситься і Україна), а ще вісім — "авторитарні режими" (Азербайджан, Білорусь, Росія та всі країни Центральної Азії).

До звіту The Economist потрапили 167 країн світу. Першу п’ятірку рейтингу посідають Норвегія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція та Ісландія, а замикають його Сирія, Центрально-Африканська Республіка, Північна Корея, М’янма та Афганістан. Китай посів 148-ме місце, Франція — 22-ге, США — 26-те, Італія — 31-ше тощо.

Загалом менше половини (45,7%) населення, за оцінками The Economist,світу живуть у демократичних державах — це найнижчий показник з початку проведення досліджень у 2006 році. Лише 6,4% людей живуть у "повноцінних демократіях", а от в "авторитарних режимах" — понад 37% населення Землі.

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