Згідно з оновленим Індексом демократій за 2021 рік, який складає видання The Economist, Україна разом із Мексикою посіла 86-ту сходинку з 5,57 бала з-поміж 10 можливих — це на сім позицій гірше, ніж у 2020-му (79-те місце, 5,81 бала). Таким чином, вона перебуває в групі "гібридних режимів".
Про це з посиланням на звіт The Economist повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".
З-поміж п’яти категорій, які складають оцінку для Індексу демократії, в Україні знизилися показники за "функціонуванням уряду", "політичною участю" і "громадянськими свободами". У категоріях "виборчий процес і плюралізм" і "політична культура" ситуація з 2020 року не змінилась.
"Оцінка України знизилася частково через посилення напруженості з Росією. Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та апарату безпеки або військового апарату з метою гарантування громадської безпеки", — пишуть автори звіту.
Серед 28 держав Східної Європи, куди The Economist відносить Україну, вона посідає 17-те місце. Середній показник Індексу демократій-2021 для регіону становить 5,36. 13 держав покращили місце в рейтингу проти 2020 року, а 11 — погіршили.
Крім того, жодна країна Східної Європи за рейтингом The Economist не є "повноцінною демократією": більшість — "недосконалі демократії" та "гібридні режими" (до останніх відноситься і Україна), а ще вісім — "авторитарні режими" (Азербайджан, Білорусь, Росія та всі країни Центральної Азії).
До звіту The Economist потрапили 167 країн світу. Першу п’ятірку рейтингу посідають Норвегія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція та Ісландія, а замикають його Сирія, Центрально-Африканська Республіка, Північна Корея, М’янма та Афганістан. Китай посів 148-ме місце, Франція — 22-ге, США — 26-те, Італія — 31-ше тощо.
Загалом менше половини (45,7%) населення, за оцінками The Economist,світу живуть у демократичних державах — це найнижчий показник з початку проведення досліджень у 2006 році. Лише 6,4% людей живуть у "повноцінних демократіях", а от в "авторитарних режимах" — понад 37% населення Землі.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
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