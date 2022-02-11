Коронавірус на Сумщині: зафіксували 7 смертей, у 1857 людей підтвердили COVID-19

У Сумській області за добу COVID-19 підтвердили у 1857 людей. 7 людей померли від ускладнень хвороби. Такі дані оприлюднили 11 лютого на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Одужання за добу підтвердили у 1060 людей. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 27 714 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 169 982 людей, з яких 3 076 людей померли. Одужання підтвердили у 139 192 жителів області.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 514 людей, другу дозу – 825 людей, вакцинувалися бустерною дозою – 559. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 446 781 людина, двома дозами – 429 017, бустерною дозою – 16 721.

Лікарні, виділені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування по Сумській області, заповнені на 50,3 %. Найбільше завантажена лікарня в Недригайлові - на 92,2 %, у Конотопі на 71,3 %. До апаратів ШВЛ в області підключені 46 людей, з них у Сумах - 33 людини. Дитяча лікарня Сум заповнена на 23,5 %.

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