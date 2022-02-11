Окупанти 8 разів порушили режим тиші — штаб ООС

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Про це пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем. А у напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.

Також неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях Попасної противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у напрямку Водяного російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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