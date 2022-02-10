Футбольний клуб з Сумщини переміг команду з Харківщини у товариському матчі

У селі Байрак на стадіоні "Альянс-Арена" відбувся футбольний матч між третьою командою першої ліги та дев’ятою командою групи "Б" другої ліги. Матч відбувся за підсумками осінньої частини сезону. У ньому липоводолинці перемогли команду з Харківщини.
Першоліговий липоводолинський "Альянс" приймав друголіговий футбольний клуб "Вовчанськ" з Харківської області. Як повідомив Суспільному прес-аташе команди з Липової Долини Євген Тітаренко, перемогу у матчі святкували футболісти "Альянсу".
Рахунок матчу 4:1, на користь липоводолинської команди. За неї забили у грі Сергій Загинагайлов (у першому таймі) і Владислав Шарай, Микола Агапов та гравець на перегляді (у другому).
За команду з Харківщини під кінець матчу гол забив Кирило Єрмошенко.
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