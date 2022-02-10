logo logo
Буковинський медуніверситет відновлює навчання за змішаною формою
Регіони

Буковинський медуніверситет відновлює навчання за змішаною формою

Олена Дуняк
·
Буковинський медуніверситет відновлює навчання за змішаною формою фото: Шпальта

Буковинський медичний університет відновлює навчання за змішаною формою. Це пов'язано з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться на сторінці у Facebook вишу.

На змішану форму університет перейде з 14 лютого. Практичні та семінарські заняття проводитимуться за очною (аудиторною) формою навчання, лекції – за дистанційною у сервісі Google MeetСервісу відеоконференцій..

Що відомо

  • 10 лютого на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій вирішили відновити очне навчання у школах. Раніше три тижні учні перебували на канікулах через захворюваність на COVID-19.
  • З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.
  • Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди