Буковинський медуніверситет відновлює навчання за змішаною формою

Буковинський медичний університет відновлює навчання за змішаною формою. Це пов'язано з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій.
Про це йдеться на сторінці у Facebook вишу.
На змішану форму університет перейде з 14 лютого. Практичні та семінарські заняття проводитимуться за очною (аудиторною) формою навчання, лекції – за дистанційною у сервісі Google MeetСервісу відеоконференцій..
Що відомо
- 10 лютого на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій вирішили відновити очне навчання у школах. Раніше три тижні учні перебували на канікулах через захворюваність на COVID-19.
- З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.
- Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.