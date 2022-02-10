Буковинський медуніверситет відновлює навчання за змішаною формою

Буковинський медичний університет відновлює навчання за змішаною формою. Це пов'язано з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться на сторінці у Facebook вишу.

На змішану форму університет перейде з 14 лютого. Практичні та семінарські заняття проводитимуться за очною (аудиторною) формою навчання, лекції – за дистанційною у сервісі Google Meet.

Що відомо