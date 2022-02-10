Призначене на 11 лютого судове засідання щодо кримінальної справи колишнього директора Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка відкладається на невизначений термін.

Про це 10 лютого Суспільному Запоріжжя повідомив адвокат родини Захарових (родини загиблого під час пожежі нацгвардійця Олександра Захарова) — Роман Хмарський.

Причина — суддя Антон Алєксєєнко у цей час перебуватиме у нарадчій кімнаті по іншій справі. За його словами, сьогодні він отримав таке повідомлення від секретарки судді.

Як раніше повідомляло Суспільне, 11 лютого в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя мало відбутися підготовче засідання у справі за обвинуваченням Володимира Шинкаренка у порушення вимог пожежної безпеки і виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Представники потерпілої сторони у кримінальних справах щодо з пожежі в Запорізькій інфекційній лікарні під час засідання планували подати клопотання, аби відокремлені справи завідувача господарської частини медичного закладу Ігоря Носова та ексдиректора Володимира Шинкаренка об’єднали в єдиний судовий процес.

Що відомо

Торік в ніч з 3-го на 4-те лютого в одному з відділень Запорізької обласної лікарні сталася пожежа, під час котрої загинуло четверо людей — три пацієнти та лікарка-анестезіолог.

4-го лютого відносно директора медзакладу Володимира Шинкаренка та завідувача господарської частини Ігоря Носова було відкрите кримінальне провадження. Із Шинкаренком депутати обласної ради достроково розірвали контракт. Підозру йому вручили 10-го листопада, коли завершились слідчі дії та з’явились висновки експертиз.

Цьогоріч 10 січня прокуратура скерувала матеріали справи щодо обох керівників до суду. Їх звинувачують за статтями 270 та 272 Кримінального Кодексу України.

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