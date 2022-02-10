У Запоріжжі Мусульманська громада планує збудувати другу мечеть

У Запоріжжі на вулиці Волгоградській побудують соборну мечеть. Вона стане другою у місті.

Про це стало відомо з проєкту рішення міськвиконкому опублікованому на сайті Запорізької міськради.

Згідно з документом, для будівництва соборної мечеті з господарськими будівлями місто має дозволити Мусульманській громаді Запоріжжя видалити 44 дерева.

Зазначається, що відновна вартість зелених насаджень не сплачуватиметься, у зв'язку з тим, що будівництво культової споруди буде здійснюватися релігійною організацією.

У пояснювальній записці йдеться, що на місці видалених дерев будуть висаджені декоративні кущі та облаштовані газони.

Як раніше повідомляло Суспільне, 15 жовтня 2021 року в Запоріжжі за адресою вулиця Пушкіна, 68 урочисто відкрили першу Соборну мечеть для мусульманської громади міста та області.

Будівля, яку мусульманська громада відновлювала протягом двох останніх років, розрахована вона на 300 людей.

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