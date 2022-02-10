logo logo
18 рейдових груп перевіряють дотримання карантинних норм в Закарпатті
ПОЛІЦІЯКАРАНТИНРегіони

18 рейдових груп перевіряють дотримання карантинних норм в Закарпатті

Катерина Петруньо
·
·
18 рейдових груп перевіряють дотримання карантинних норм в Закарпатті Фото: Поліція України

Від початку тижня 18 рейдових груп перевіряють, як дотримуються карантинних норм громадяни в Закарпатті. Як повідомляє поліція Закарпатської області на своїй сторінці у Facebook, наразі проінспектували 636 суб’єктів господарювання в області.

"З них 244 заклади – громадського харчування та 272 – торгівлі. Найбільше порушень в Ужгороді – третина від усіх зафіксованих в Закарпатській області", – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції задокументували 59 порушень, 21 з них – в обласному центрі. На порушників складаються адмінматеріали.

Читайте також:

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди