Мешканці селища Великодолинське на Одещині скаржаться на водіїв вантажівок, які незаконно паркуються на узбіччі. Із колективним зверненням вони прийшли до селищної ради, втім її голова Микола Лук'янчук відповів, що не має достатніх повноважень аби розв'язати проблему. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка побувала у Великодолинському.

Через одну з вулиць Великодолинського прокладено Овідіопольську трасу — щодня нею рухається як легковий транспорт, так і вантажівки. Мешканці селища скаржаться, що водії зупиняються на узбіччях, створюючи тим самим аварійні ситуації.

Суспільне Одеса

"Це просто неможливо жити в таких обставинах, не маючи тротуарів з обох боків вулиці. Щоб перейти її, треба ризикувати життям", — каже одна з мешканок Великодолинського Наталія Наумова.

За словами місцевих, знак, який забороняє зупинку на узбіччях, водії ігнорують. Один із них колись стояв біля будинків, що розташовуються на Чорноморській вулиці, однак в один момент він зник. Тепер через постійні зупинки транспорту людям доводиться збирати за водіями сміття, а узбіччям після опадів пройти стає неможливо.

Суспільне Одеса

"Вони постійно вмикають двигун, дихати неможливо, розумієте? Ні вдень, ні вночі неможливо відкрити вікно, вже не кажучи про те, що навкруги постійне сміття, в мене наче громадський туалет під забором", — розповіла власниця будинку на Чорноморській вулиці Марина Приходько.

Аби розв'язати проблему люди написали звернення та пішли на зустріч до Великодолинської селищної ради. Їх у присутності колег прийняв голова – Микола Лук'янчук. За його словами, про проблему знає давно, втім повноважень в нього для того, аби заборонити фурам паркування, немає.

"В цьому році ми хочемо реалізувати програму офіцерської громади, яка буде мати необхідні повноваження і впливати на пряму на цю проблему, щоб її взагалі унеможливити в майбутньому. Іншого поки зробити ми не можемо",— повідомив Микола Лук'янчук.

Суспільне Одеса

Наразі на трасі є спеціальні стоянки, де можна відпочити та зупинитися. Та не всі водії ними не користуються. Кермувальник Василь розповів, що для усіх автівок там не має місця.

"Стоянки усі забиті, та хіба це стоянки? Вони ж маленькі. Приїдеш — і завжди там затор. Подивіться просто, який потік машин, у Чорноморську лише скільки терміналів? І накопичувальну зробили, а навіщо вона? Ми усі туди не влазимо",— розповів Василь.

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