Вступають військові та цивільні. Як на Донеччині формують територіальну оборону

У Мирнограді Покровського району, що на Донеччині, приймають заявки на вступ до батальйону територіальної оборони. Підрозділ офіційно зареєстрували цьогоріч у січні. У його складі — майже чотири сотні резервістів. Сто з них підписали контракт. Про це Суспільному повідомив командир Покровського батальйону тероборони Анатолій Вишневський.

Основне завдання добровольців — охорона стратегічних об’єктів, комунікацій, адмінбудівель та населення у випадку ескалації агресії з боку Росії.

Аби записатися у батальйон тероборони до штабу прийшов місцевий житель Олександр. Тут чоловік вперше, каже хоче бути добровольцем. "Країну захищати", — говорить Олександр.

За словами Анатолія Вишневського, вступити до сил тероборони можуть не тільки колишні військові, а й цивільні. Щоб подати заявку, добровольці мають надати паспорт та військовий квиток.

"Є певні вимоги до кандидатури: вік від 18 до 60 років, з нормальним станом здоров’я, фізичною підготовкою і щоб особа була не судима", — повідомив Вишневський.

Загалом, до складу батальйону входить майже чотири сотні резервістів. Для добровольців проводять збори, де вони відпрацьовують вогневу та тактичну підготовку. Вчаться надавати першу медичну допомогу.

"У нас вже більше сотні людей, які склали контракт с батальйоном територіальної оборони, які вже протягом кількох років прибувають на заняття. Ми проводимо єдині стрілецькі дні. Проводимо заняття з тактичної підготовки, вогневої, медичної", — розповів командир Покровського окремого батальйону тероборони.

За словами Вишневського, записатися до сил тероборони люди можуть безпосередньо в штабі, або ж у виконкомах чи військкоматах своїх міст. Також, каже Анатолій, у районі планують найближчим часом створити добровольчу дружину. Туди записуватимуть людей й віком за 60.

Що відомо

Покровський окремий батальйон територіальної оборони створений чотири роки тому. Офіційно зареєстрований цьогоріч у січні. В отриманому приміщенні створили штаб, де працюють близько пів сотні людей. Зокрема ветерани АТО та ООС.

На Луганщині створені та діють чотири батальйони тероборони. На Донеччині таких п`ять — по одному на кожен район.

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