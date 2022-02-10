10 лютого міграційна поліція спільно з прикордонниками 105 прикордонного загону імені Володимира Великого та слідчими поліції області провели обшуки в помешканнях киян. Цих людей підозрюють у незаконному перевезенні іноземців через український кордон. Про це в коментарі Суспільному сказала речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

З її слів, у жовтні-листопаді 2021 року група людей намагалася переправити через державний кордон України на територію Білорусі чотирьох громадян Пакистану та трьох громадян Узбекистану. Іноземців затримали під час спроби незаконного перетину кордону та помістили їх до пункту тимчасового перебування іноземців.

ФОТО: Національна поліція Чернігівської області Проводяться слідчі дії

Чернігівські слідчі виявили, що до незаконного переправлення іноземців залучили ще громадянина Білорусі. Він мав зустрічати мігрантів на своїй території та доправляти на кордон з країнами ЄС. Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

Під час обшуків, які провели 10 лютого, правоохоронці вилучили вісім мобільних телефонів, сім-карти, накопичувачі пам’яті та блокноти з записами.

ФОТО: Національна поліція Чернігівської області Проводяться слідчі дії

Як сказав журналістам Суспільного речник прокуратури області Валерій Литовченко, двом фігурантам справи уже вручили підозру – ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

За законом, за такі дії підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.

ФОТО: Національна поліція Чернігівської області Проводяться слідчі дії

В ході цих слідчих дій виявлено та вилучено речові докази протиправної діяльності, зокрема: 8 мобільних телефонів, сім-карти різних мобільних операторів, жорсткі диски та блокноти з чорновими записами.

Оперативники встановили, що незаконним переправленням іноземців займалися двоє киян. Вони залучили до злочинної діяльності громадянина Республіки Білорусь, який мав зустрічати іноземців на білоруській території та в подальшому переправляти нелегалів до кордону з країнами ЄС.

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