На Хмельниччині відремонтували ЦНАП за понад мільйон триста тисяч гривень

190 послуг надаватиме центр з надання адміністративних послуг, котрий відкрили сьогодні у селищі Летичів на Хмельниччині. На ремонт приміщення, де розмістився ЦНАП, витратили 1 мільйон 115 тисяч гривень державної субвенції, каже селищний голова Летичівської територіальної громади Ігор Тисячний. Ще 214 тисяч взяли з бюджету громади. Як працює центр з надання адміністративних послуг у громаді, які послуги надає та якої думки про обслуговування перші відвідувачі - Суспільне розповість.

Соцпрацівник Галина Яшутіна прийшла в центр надання адмінпослуг оформляти документи на субсидію її підопічній: "Беру довідку про склад сім’ї, оформляю заяву і декларацію на субсидію і здаю адміністратору. Раніше було в різних кабінетах все. В одному кабінеті береш, в другий заходиш віддаєш. А тут вже все укомплектовуєш і здаєш. Все зробили все в одному місці. Зараз краще".

Ветеран АТО/ООС Олексій Сеник каже, що здає документи на отримання пільг: "Я приніс копію паспорта, копію довідки про безпосередню участь у бойових діях, для того, щоб оформити для себе пільги".

У відділі ЦНАПу працює 9 працівників, говорить начальниця Летичівського центру з надання адміністративних послуг Леся Сердюк. За її словами, надають такі послуги, як реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації, соціального характеру, дозвільного характеру, юридичних та фізичних осіб, нерухомості, видача довідок. "Маємо комп’ютерну техніку, сканери, принтери. Готуємо клопотання, плануємо закупити за кошти субвенції державного бюджету обладнання для виготовлення паспортів та водійських посвідчень", - каже начальниця.

За її словами, центр має площу 186 метрів квадратних. Тут є зони очікування, інформування і обслуговування. Для громадян є окремо відведений комп’ютер з доступом до мережі, а також дитячий куточок, каже керівниця центру.

Розмістився ЦНАП у колишньому приміщенні райдержадміністрації. Ремонт робили за кошт громади та за гроші держсубвенції, розповідає голова Летичівської селищної ради Ігор Тисячний: "Тут в цьому приміщенні була районна рада і районна адміністрація. Це не наше приміщення. І коли їх ліквідували, тоді ми перейшли сюди. Ми використали ці кошти - мільйон сто. Ми встигли до кінця року це зробити. Зараз йде друга хвиля виділення коштів на обладнання. На 800 тисяч ми заявку зробили, порахували, ось така сума".

За словами Лесі Середюк, Летичівський центр надання адміністративних послуг обслуговує 45 населених пунктів територіальної громади.

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