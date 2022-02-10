38 мільйонів гривень отримає Рівнетеплоенерго на компенсацію різниці у тарифах за грудень минулого року. Таке рішення на сесії 10 лютого прийняли депутати Рівнеради. Решту суми, яку повинно заплатити місто, узгодять в кінці опалювального сезону.

Зі слів керівника теплопостачального підприємства Олександра Ющука, по факту за грудень рівняни використали більше гігакалорій, ніж заклали у компенсаційну програму, а у листопаді – навпаки менше. Як пояснив керівник управління економіки Рівного Володимир Липко, усі фінансові розбіжності планують узгодити в кінці опалювального сезону.

"Проаналізуємо усі цифри й тоді виводимо якийсь кінцевий результат, перш ніж остаточно розрахуватися за останній період опалювального сезону", – розповів керівник міського управління економіки Володимир Липко.

Водночас міський голова Рівного Олександр Третяк заявив: у міста не так багато ресурсів для компенсації за тариф на тепло:

"Навесні, коли усі забудуть про зиму і про опалення в будинках, побачать ями на дорогах. І нам потрібно чесно говорити, що в міста не так багато ресурсів, бо 260 мільйонів щонайменше нам доведеться віддати замість доріг, освітлення, просто в трубу – за газ. Зараз і голосуємо, виділяючи щомісяця кошти підприємству Рівнетеплоенерго на різницю в тарифах. Зараз виділили 38 мільйонів гривень".

Що відомо

У грудні 2021-го року депутати Рівнеради затвердили програму відшкодування різниці між тарифами за тепло для населення. За попередніми підрахунками на це з міського бюджету виділять понад 250 мільйонів гривень.

У Рівному тариф на тепло затвердили на рівні 2020-го, тобто 1913 гривень за гігакалорію. Хоча, за підрахунками управління економіки економічно обгрунтованим був тариф на 800 гривень більший. Відтак, цю різницю для Рівнетеплоенерго компенсують з бюджету.

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