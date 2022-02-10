Олександрійським школярам продовжили дистанційне навчання

Школярам міста Олександрія Кіровоградської області продовжили дистанційне навчання. Під час засідання виконавчого комітету міської ради про таке рішення розповів міський голова Сергій Кузьменко.

За його словами, це пов'язано зі зростанням захворюваності на застуду та коронавірус.

"Ми вимушені продовжити дистанційне навчання ще на один тиждень, адже бачимо, що збільшилась кількість хворих на COVID-19 не тільки серед дорослих, а й дітей. Відновлювати навчання, а через три дні знову оголошувати карантин – не дуже розумне рішення. Тому продовжуємо дистанційне навчання".

Заступниця керівника міського управління освіти Вікторія Чернецька розповіла, що онлайн навчатимуться 8900 дітей з 17 шкіл.

Дистанційне навчання триватиме до 18 лютого, після цього буде прийняте чергове рішення.

Наразі учні загальноосвітніх закладів два тижні (з 31 січня) перебувають на карантині. Садочки працюють у звичайному режимі.

Читайте також

У Кіровоградській області відсторонили від роботи 307 невакцинованих працівників. Це робітники комунальних підприємств, органів самоврядування, у тому числі медики. Найбільше таких у Світловодській лікарні.

Більше 40% жителів Кіровоградщини щепились двома дозами від коронавірусу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!