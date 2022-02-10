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Не вистачає лікарів. Жителі Херсонщини долають великі відстані, щоб отримати допомогу спеціалістів
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Не вистачає лікарів. Жителі Херсонщини долають великі відстані, щоб отримати допомогу спеціалістів

Аліна Мокляк Аліна Олефір
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Не вистачає лікарів. Жителі Херсонщини долають великі відстані, щоб отримати допомогу спеціалістів Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

На Херсонщині збільшилось навантаження на лікарські амбулаторії в районах і не вистачає спеціалістів. Роботи додалось під час пандемії. Як справляються лікарі центрів медико-санітарної допомоги - дізналось Суспільне.

У Малокопанівській лікарській амбулаторії на майже 1 800 людей одна фельдшерка та одна медична сестра. Обслуговують, розказує Людмила Гаркуша, і дорослих, і дітей. Сама амбулаторія працює з 8:00 до 14:30, після цього відпрацьовують виклики. Додалося роботи, говорить фельдшерка, під час пандемії. За її словами, навантаження велике - ходять по викликах, роблять свої призначення і виконують призначення сімейних лікарів, різні маніпуляції, перев’язки, капають системи.

Не вистачає лікарів. Жителі Херсонщини долають великі відстані, щоб отримати допомогу спеціалістівФото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Амбулаторія забезпечена необхідними ліками, розказує фельдшерка, є одноразові костюми для роботи із коронавірусними хворими та швидкі тести, придбали кардіограф. Олена Желуденко живе у Малих Копанях. Жінка страждає на гіпертонію, їй щомісяця доводиться їздити до Голої Пристані, майже за 30 кілометрів.

"Оскільки я хворію на гіпертонію, то дуже незручно, що в нашому селі немає лікаря. У нас фельдшер хороший, але якби був лікар, то було б зручніше. Наприклад, виписати доступні ліки, потрібно їхати в район, я не можу поїхати, бо в мене хворі. Був би в нас лікар, легше було б усім пенсіонерам", - каже Олена Желуденко.

Не вистачає лікарів. Жителі Херсонщини долають великі відстані, щоб отримати допомогу спеціалістівФото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

За 28 років її роботи в амбулаторії, каже Людмила Гаркуша, лікар працював тут близько пів року. Якщо фельдшерка із медичною сестрою не можуть надати необхідну допомогу, пацієнтів направляють до Голої Пристані. Але і тут, говорить головний лікар Євгеній Шацило, не вистачає кадрів. Голопристанський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує пацієнтів із понад 10 населених пунктів.

"У нас задекларовані близько 39 тисяч людей, із них 15 тисяч – це жителі міста Гола Пристань та 22 тисячі – населення сільської місцевості. Лікарів не вистачає критично. На сьогодні десь третину лікарів ще потрібно, щоб повністю укласти декларації всього населення і також ми могли обслуговувати, і ми змогли обслуговувати пацієнтів на місцях в сільській місцевості. Наразі пацієнтів побільшало. У зв’язку з епідситуацією в Голій Пристані ми відкрили кабінет, який приймає всіх хворих із ознаками простудних захворювань", - каже головний лікар Голопристанського центру медико-санітарної допомоги.

В окремому кабінеті для прийому хворих з ознаками ГРВІ щодня приймають по 100-120 пацієнтів, говорить головний лікар. Наразі близько 60-70% від протестованих за добу мають 50-60 людей, - каже Євгеній Шацило.

Навантаження на лікарів велике, каже Євгеній Шацило. Не зручно і самим пацієнтам. Валентина приїхала на прийом до сімейного лікаря з Долматівки, яка за 45 кілометрів від Голої Пристані. Каже, приїхала, бо треба отримати сертифікат і, якби на місці був лікар, було б легше.

Що відомо:

  • 9 лютого на Херсонщині виявили 1373 випадки захворювання на COVID-19. Головний санітарний лікар області назвав їх рекордними.

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