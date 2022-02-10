Наркотична кома: причина ДТП на Гетьмана Полуботка

Водій Renault Logan, який 9 лютого на вулиці Полуботка вчинив ДТП, впав у наркотичну кому. Сталося це невдовзі після того, як приїхали патрульні. Так в коментарі Суспільному сказав прес-офіцер Патрульної поліції області Віталій Копистко.

Водій Renault Logan займався перевозкою пасажирів у компанії Bolt. Він`їхав у припаркований на вулиці Гетьмана Полуботка Mercedes Benz C 200.

ФОТО: Суспільне Чернігів Автомобілі, що потрапили в ДТП на Гетьмана Полуботка

За словами Віталія Копистка, патрульні, які прибули на місце пригоди, побачили, що на задньому сидінні Renault сидить чоловік, який був у дуже хворобливому стані — дихав, але практично не реагував на зовнішні подразники. Інспектори негайно викликали швидку допомогу, яка за кілька хвилин його шпиталізувала з попереднім діагнозом "кома".

Водій Mercedes та свідок ДТП розповіли патрульним, що Renault рухався вулицею і з невідомих причин в`їхав у Mercedes, який стояв на місці для паркування без жодного руху. Як виявилося чоловік, якого забрала швидка, — водій таксі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Автомобілі, що потрапили в ДТП на Гетьмана Полуботка

Пізніше медики проінформували поліцейських, що згідно з висновком лікаря, стан коми 37-річного водія таксі, зумовлений вживанням наркотичного засобу.

Незабаром чоловік у медзакладі прийшов до тями. Після цього патрульні склали на нього два адмінпротоколи: за ст. 130 (Керування в стані наркотичного сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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