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Вертолітний майданчик, готель і нові відділення. На Сумщині будуватимуть хірургічний корпус
МЕДИЦИНАРегіони

Вертолітний майданчик, готель і нові відділення. На Сумщині будуватимуть хірургічний корпус

Олена Рашевська Лілія Христенко
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Вертолітний майданчик, готель і нові відділення. На Сумщині будуватимуть хірургічний корпус Суспільне Суми

Вертолітний майданчик, готель і нові відділення — це має з’явитися в оновленій Сумській обласній лікарні протягом найближчих трьох років. Департамент капітального будівництва оголосив тендер на будівництво нового хірургічного корпусу обласної лікарні 1 лютого.

"Оголошено тендер попередньо. Ми розраховуємо, що це буде державна субвенція. Майже 100%. Проєкт коштує близько 10 млн. Виготовляв сумський "Промпроект". Вартість майже 1,7 мільярда – це будівництво, а також обладнання — близько 400 млн згідно з проєктом", — розповів заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег Клименчуков.

Вертолітний майданчик, готель і нові відділення. На Сумщині будуватимуть новий хірургічний корпус

За його словами, тендер міжнародний, триватиме понад 2 місяці. Як розповів директор Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох, 9-поверховий хірургічний корпус має з’явитися на вулиці Ковпака. Таким чином поступово здійснюватиметься давній задум про створення в цьому районі медичного містечка, де буде сконцентрована вся спеціалізована допомога для дітей і дорослих, оскільки поруч – кардіодиспансер, обласна дитяча лікарня, пансіонат для ветеранів і шпиталь.

"Зараз виділені кошти області: близько 17 мільйонів на виготовлення другої частини проєктно-кошторисної документації, 3400 – ескізний проєкт, це теж кошти були обласного бюджету, і вони освоєні, 17400 – оголошений тендер на виготовлення ПКД. Тут площа усього — 40 гектарів, тут — величезна площа. На 6,5 гектарах буде розташований оцей 9-поверховий хірургічний корпус на 415 ліжок", — сказав він.

Вертолітний майданчик, готель і нові відділення. На Сумщині будуватимуть новий хірургічний корпус

Володимир Горох

Сюди повинні ще увійти гараж, трансформаторна підстанція, пральня, киснева насосна станція, майстерні, цілий ряд побутових приміщень, розповідає Горох.

"Гуртожиток для медичних працівників, для інтернів, і на 10 номерів готель. Це коли на діагностику приїжджатимуть, то могли рідня, або хто супроводжує, переночувати. І плюс вертолітний майданчик — для двох лікарень: і для дитячої, і для нас. Прямий ліфт буде спускатись вниз", — розповів він.

У новій будівлі розташуються хірургічні відділення, в тому числі нові, яких раніше в обласній лікарні не було.

"На другому поверсі буде урологічне відділення і гінекологічне відділення, якого зараз у нас немає. Воно обласне повинно бути, відділення гнійно-септичне, гнійно-септичної гінекології, яке, на жаль, зараз у 5 лікарні. Вона — міська, це різні бюджети, і доводиться платити за пролікованих хворих з обласного бюджету", — каже Горох.

Вертолітний майданчик, готель і нові відділення. На Сумщині будуватимуть новий хірургічний корпус

9-поверховий корпус заплановано побудувати за два роки, третій рік піде на устаткування та оснащення обладнанням, додав він.

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