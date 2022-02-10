Вертолітний майданчик, готель і нові відділення — це має з’явитися в оновленій Сумській обласній лікарні протягом найближчих трьох років. Департамент капітального будівництва оголосив тендер на будівництво нового хірургічного корпусу обласної лікарні 1 лютого.

"Оголошено тендер попередньо. Ми розраховуємо, що це буде державна субвенція. Майже 100%. Проєкт коштує близько 10 млн. Виготовляв сумський "Промпроект". Вартість майже 1,7 мільярда – це будівництво, а також обладнання — близько 400 млн згідно з проєктом", — розповів заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег Клименчуков.

За його словами, тендер міжнародний, триватиме понад 2 місяці. Як розповів директор Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох, 9-поверховий хірургічний корпус має з’явитися на вулиці Ковпака. Таким чином поступово здійснюватиметься давній задум про створення в цьому районі медичного містечка, де буде сконцентрована вся спеціалізована допомога для дітей і дорослих, оскільки поруч – кардіодиспансер, обласна дитяча лікарня, пансіонат для ветеранів і шпиталь.

"Зараз виділені кошти області: близько 17 мільйонів на виготовлення другої частини проєктно-кошторисної документації, 3400 – ескізний проєкт, це теж кошти були обласного бюджету, і вони освоєні, 17400 – оголошений тендер на виготовлення ПКД. Тут площа усього — 40 гектарів, тут — величезна площа. На 6,5 гектарах буде розташований оцей 9-поверховий хірургічний корпус на 415 ліжок", — сказав він.

Володимир Горох

Сюди повинні ще увійти гараж, трансформаторна підстанція, пральня, киснева насосна станція, майстерні, цілий ряд побутових приміщень, розповідає Горох.

"Гуртожиток для медичних працівників, для інтернів, і на 10 номерів готель. Це коли на діагностику приїжджатимуть, то могли рідня, або хто супроводжує, переночувати. І плюс вертолітний майданчик — для двох лікарень: і для дитячої, і для нас. Прямий ліфт буде спускатись вниз", — розповів він.

У новій будівлі розташуються хірургічні відділення, в тому числі нові, яких раніше в обласній лікарні не було.

"На другому поверсі буде урологічне відділення і гінекологічне відділення, якого зараз у нас немає. Воно обласне повинно бути, відділення гнійно-септичне, гнійно-септичної гінекології, яке, на жаль, зараз у 5 лікарні. Вона — міська, це різні бюджети, і доводиться платити за пролікованих хворих з обласного бюджету", — каже Горох.

9-поверховий корпус заплановано побудувати за два роки, третій рік піде на устаткування та оснащення обладнанням, додав він.

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