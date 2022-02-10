"єБабуся": чи готові черкаські пенсіонери отримати смартфони і що кажуть фахівці

8 лютого під час виступу на "Дія.Саміт" президент України Володимир Зеленський розповів, що вакциновані від COVID-19 пенсіонери віком від 60 років отримають безоплатний смартфон та пільговий тариф для користування мобільним інтернетом. Далеко не всі люди похилого віку готові працювати зі смартфонами, розповів Суспільному економіст Борис Кушнірук.

71-річна Ганна Івко десять років користується звичайним кнопковим телефоном, який їй подарували діти. Сучасний смартфон, зі слів пенсіонерки, їй не потрібен:

"Він мені не потрібен. У мене оце є маленький, щоб до дітей подзвонити. Оце я потрапила у лікарню – то діти до мене подзвонять, то я їм. А так я в ньому не розбираюся".

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Сучасними телефонами користуватися боїться, проте якщо їх почнуть роздавати, то буде опановувати, розповіла 60-річна Валентина Біда.

"Я в дітей коли беру такий телефон, то не розумію в ньому нічого. Це ж потрібно вчитися, а не тикати просто так, щоб щось заблокувати. Я боюся ним користуватися", – пояснила жінка.

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Про нову державну програму для вакцинованих пенсіонерів президент Володимир Зеленський розповів під час саміту з презентації нових електронних послуг:

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні 2022 року запускаємо нову велику, державну програму – всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф", – розповів він.

Смартфони для пенсіонерів – це можливість економити на державних послугах, прокоментував економіст Гліб Вишлінський:

"Це можна розглядати і як нову популістську ініціативу: мовляв, давайте ми за гроші платників податків, під власне офіційну назву від Президента будемо роздавати щось, комусь безоплатно. Це можна розглядати в принципі як інвестицію в те, щоб скорочувати витрати на надання державних послуг. Наразі немає чіткого механізму цієї ідеї".

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На думку економіста Бориса Кушнірука, ідея купувати телефони пенсіонерам є не до кінця продуманою.

"Далеко не всі люди похилого віку готові – психологічно і загалом – працювати з мобільними телефонами, смартфонами. Мало того, у селах є проблеми з якісним інтернет-зв’язком. Крім того, закупка цих смартфонів за бюджетний кошт може обернутися величезним корупційним скандалом", – пояснив фахівець.

Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

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