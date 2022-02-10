Отримав 3000 доларів хабаря: на Ужгородщині судитимуть депутата сільської ради

Одного з депутатів Баранинської сільської ради судитимуть за фактом вимагання та одержання хабаря. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

"За даними слідства, чиновник вимагав у місцевої жительки 3 тисячі доларів хабаря за розв'язання земельного питання. За ці кошти мав організувати збір необхідних документів для отримання у власність земельної ділянки у с. Великі Лази. Для цього службовець мав усі можливості, адже водночас був і працівником відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства у сільраді", — йдеться у повідомленні.

"На початку жовтня особу викрили за місцем його проживання під час одержання усієї суми хабаря. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 113 500 грн застави", — розповіла Суспільному речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

На весь період слідства підозрюваного відсторонили від посади головного спеціаліста відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства Баранинської сільської ради. Про це йдеться в ухвалі Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13 жовтня 2021 року.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що йдеться про депутата Едуарда Павлея. Ми телефонували його юристу Олександра Резуненку, який пообіцяв прокоментувати ситуацію пізніше після консультації зі своїм клієнтом.

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