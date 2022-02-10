У Чернівцях суд визнав незаконним договір оренди колишнього приміщення "Української книги".
Про це у коментарі Суспільному сказала заступниця начальника управління комунальної власності Тетяна Шепелько.
Суд скасував рішення міськради, за яким громадській організації "Інститут розвитку міста Чернівці" продовжили термін оренди "Української книги" на десять років. За словами Шепелько, якщо орендар не оскаржить рішення в апеляційному суді — міськрада має розірвати угоду.
Адвокат громадської організації Олексій Гелетка відмовився відповідати на запитання Суспільного про те, чи оскаржуватимуть рішення суду.
Проти орендаря позивалась Чернівецька окружна прокуратура. Вони вимагали повернути міській раді приміщення на Центральній площі 10, площею понад 150 квадратних метрів у такому ж стані, як до передачі в оренду. У суді вони доводили, що рішення колишнього скликання міськради, за яким уклали додаткову угоду та змінили профіль приміщення, — незаконні.
Згідно з умовами оренди, у приміщенні мав діяти культурно-мистецький простір. Там розташовані стелажі з книгами та влаштована виставка картин. Водночас під час перевірки з міськради, там виявили кухню та барну стійку з кавомашиною. Про це йдеться у відповіді управління комунальної власності на запит Суспільного.
Що відомо
- У приміщенні "Української книги" працювала книгарня, сувенірний магазин та літературне кафе. У лютому 2019 року заклад закрили.
- 13 вересня 2019 року очевидці зафіксували, як з приміщення вночі вивозили австрійську цеглу.
- Орендарю пропонували розірвати угоду, а згодом подали позов до суду. Водночас в міській раді з’ясовували, чи актуальний дозвіл на реконструкцію, датований 2010 роком.
- У міськраді дозволили орендарю робити ремонт у приміщенні "Української книги", яке є пам'яткою архітектури національного значення. Позов, який раніше подали проти орендаря, відкликали.
- Громадська організація "Інститут розвитку міста Чернівці" орендує приміщення на пільгових умовах понад десять років. Вона сплачує 3700 гривень на місяць. Це пов'язано з тим, що у місті діє єдина ставка оренди для всіх громадських організацій.