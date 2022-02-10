У Чернівцях суд визнав незаконним договір оренди колишнього приміщення "Української книги".

Про це у коментарі Суспільному сказала заступниця начальника управління комунальної власності Тетяна Шепелько.

Суд скасував рішення міськради, за яким громадській організації "Інститут розвитку міста Чернівці" продовжили термін оренди "Української книги" на десять років. За словами Шепелько, якщо орендар не оскаржить рішення в апеляційному суді — міськрада має розірвати угоду.

Адвокат громадської організації Олексій Гелетка відмовився відповідати на запитання Суспільного про те, чи оскаржуватимуть рішення суду.

Проти орендаря позивалась Чернівецька окружна прокуратура. Вони вимагали повернути міській раді приміщення на Центральній площі 10, площею понад 150 квадратних метрів у такому ж стані, як до передачі в оренду. У суді вони доводили, що рішення колишнього скликання міськради, за яким уклали додаткову угоду та змінили профіль приміщення, — незаконні.

Згідно з умовами оренди, у приміщенні мав діяти культурно-мистецький простір. Там розташовані стелажі з книгами та влаштована виставка картин. Водночас під час перевірки з міськради, там виявили кухню та барну стійку з кавомашиною. Про це йдеться у відповіді управління комунальної власності на запит Суспільного.

Що відомо