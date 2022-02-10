Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 лютого під час засідання залишила Миколаївську область у "помаранчевій" зоні попри епідеміологічні показники, що відповідали "червоній" зоні. Таке рішення пов’язане із рівнем вакцинації в Миколаївській області.

Про це 10 лютого розповів головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко під час брифінгу щодо перебігу вакцинальної кампанії.

"На сьогодні (станом на 10 лютого — ред.) навіть за такої інтенсивності захворювань, які ми виявляємо, завантаженість ліжок із подачею медичного кисню становить лише 40 відсотків. Тобто перебіг хвороби дуже легкий. А серед виявлених випадків кількість вакцинованих людей складає 12,3 відсотка", — сказав Володимир Клочко.

Про показник смертності від Covid-19

За словами Володимира Клочка, на Миколаївщині знизилась кількість летальних випадків, викликаних перебігом Covid-19.

"Минулої хвилі у нас був пік, коли померли 43 людини. Останніми тижнями (станом на 10 лютого — ред.) це одна людина, дві. Так, на жаль, за добу 9 лютого — сім людей, але були дні, коли люди взагалі не помирали. Це зовсім інші речі", — сказав Володимир Клочко.

Вакцинація людей похилого віку

Зі слів медика, в Україні лише 40 відсотків людей віком 60 років і старше щеплені проти коронавірусу. І лише 38 відсотків щеплені обома дозами.

"Саме люди з цієї вікової категорії перебувають у зоні ризику, і саме вони потрапляють до реанімації та навантажують медичну систему перебігом хвороби", — сказав Володимир Клочко.

Вакцинація підлітків

В Україні та Миколаївській області зокрема підлітків вакцинують з 12-ти років.

"Для того, щоб щепити дитину 12-13 років, батьки або опікун заявляє про бажання, записує дитину до будь-якого пункту або центру вакцинації. При собі потрібно мати документ, що засвідчує особу когось з батьків та дитини", — розповів Володимир Клочко.

Діти віком 14-17 років, котрі вже мають паспорт, можуть записатися на щеплення самостійно, згода батьків для цього не потрібна.

"Усіх дітей щеплюють вакциною Pfizer або Moderna, яку рекомендують саме дітям. Я вважаю, що це дасть можливість запобігти такому високому рівню захворюваності серед дітей", — сказав Клочко.

Про "перехресну" вакцинацію

За словами Володимира Клочка, вакцину CoronaVac можна "змішувати" з іншими. Якщо людина щепилася першою дозою вакциною CoronaVac, то друга або бустерна дози можуть бути вакцинами AstraZeneca, Pfizer або Moderna.

"Є вже певні дослідження, які доводять, що перше щеплення вакциною CoronaVac та друге вакциною Pfizer зменшує ризик захворіти "Омікроном" в 1,4 раза", — сказав Володимир Клочко.

Де на Миколаївщині можна вакцинуватися від COVID-19

У Миколаєві розгорнуті сім центрів масової вакцинації, у яких можна щепитися проти COVID-19. Центри приймають усіх охочих з 09:00 до 16:00, у будні та вихідні дні. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Адреси центрів вакцинації від COVID-19 в місті Миколаєві:

№1. вул. Шосейна, 128, Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №3, тел. 0800-20-10-33;

№2. вул. Космонавтів, 126, ЦПМСД №2, тел. 068-491-13-96;

№3. вул. Київська, 3, ЦПМСД №6, тел. 063-244-49-59;

№4. просп. Богоявленський, 340/2, тел. 067-807-37-91;

№5. Херсонське шосе, 1, Торговельний центр, тел. 0800-20-21-01;

№6. просп. Центральний, 98, Торговельно-розважальний центр, тел. 0800-20-10-55;

№7. вул. Новозаводська, 5, залізничний вокзал "Миколаїв - Пасажирський", тел. 0512-49-51-07;

Отримати щеплення від коронавірусної хвороби також можна в пунктах вакцинації за адресами:

№1. ЦПМСД №1, амбулаторія №1, вул. Знаменська, 35, тел. 0512-44-23-33;

№2. ЦПМСД №1, амбулаторія №4, вул. Театральна, 37/А, тел. 0512-44-23-33;

№3. ЦПМСД №1, амбулаторія №3, пров. Кобера, 15/А, тел. 0512-44-23-33;

№4. ЦПМСД №1, амбулаторія №5, просп. Богоявленський, 6, тел. 0512-44-23-33;

№5. ЦПМСД №2, амбулаторія №4, вул. 11-та Поздовжня, 45, тел. 068-491-13-96;

№6. ЦПМСД №2, амбулаторія №5, вул. Космонавтів, 126, тел. 068-491-13-96;

№7. ЦПМСД №2, амбулаторія №7, вул. Космонавтів, 144, тел. 068-491-13-96;

№8. ЦПМСД №3, амбулаторія №3, вул. Шосейна, 128, тел. 0512-47-60-20;

№9. ЦПМСД №4, амбулаторія №1, вул. Адміральська, 6, тел. 0512-37-37-79;

№10. ЦПМСД №5, амбулаторія №2, вул. Чкалова, 78, тел. 0800-20-10-55;

№11. ЦПМСД №6, амбулаторія, №7, вул. Київська, 3, тел. 0800-20-61-03;

№12. ЦПМСД №6, амбулаторія №4, вул. Нікольська, 4/Б, тел. 0800-20-61-03;

№13. ЦПМСД №7, амбулаторія №2, вул. Металургів, 8/5, тел. 067-807-37-91;

№14. ЦПМСД №7, амбулаторія №3, просп. Корабелів, 12, тел. 067-807-37-91;

Вакцинація вагітних у Миколаєві відбувається на базі жіночої консультації №1 пологового будинку №1 за адресою: вулиця Мала Морська, 7, тел. 0512-37-42-61;

Дітей від 12 до 18 років у м. Миколаєві вакцинують на базі трьох структурних підрозділів міської дитячої лікарні №2 за адресами:

"Клініка, дружня до молоді": вул. Чкалова, 93, тел. 0512-24-80-21;

Поліклінічне відділення №5: вул. Курортна, 3/1, тел. 0512-40-36-79;

Поліклінічне відділення №3: вул. Космонавтів, 144, тел. 0512-56-97-99;

У Миколаївській області працює 112 пунктів щеплення. З адресами пунктів можна ознайомитися тут.

Що відомо

Станом на 10 лютого в Миколаївській області проти Covid-19 щепилися 840 552 людини, з них за добу 9 лютого — 4 888.

Першою дозою на Миколаївщині станом на 10 лютого щепилися 426 367 людей, обома дозами — 396 142 людини. Бустерну дозу щеплення отримали 17 759 жителів області.

За даними Ради національної безпеки та оборони, станом на 10 лютого Миколаївщина перебуває на 16-му місці за рівнем вакцинації серед 24-х областей та міста Києва.

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