Нацрада подовжила дозволи на мовлення на Херсонщині чотирьом компаніям

Нацрада продовжила термін дії дозволів на тимчасове мовлення чотирьом інформаційним компаніям, які транслюються на територіях з особливим режимом мовлення. На Херсонщині це телекомпанії з логотипами "UΛ: ПЕРШИЙ", "UΛ: ХЕРСОН", "ДОМ", "РАДА" та радіостанція з позивними "Перець FM", "Стильное".

Про це йдеться на офіційному сайті Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зробили це через те, що термін дії попередніх дозволів завершується.

Так, на Херсонщині й надалі транслюватимуться дві програми суспільного мовника:

"UΛ: ПЕРШИЙ" – у Каланчаку, Лазурному та у Скадовську.

"UΛ: ХЕРСОН" – у Каланчаку.

"ДОМ" продовжить мовити у Чаплинці.

"РАДА" у Скадовську, Чаплинці та у селі Чонгар Генічеського району.

Радіостанція "Перець FM", "Стильное" продовжать працювати у Чаплинці Херсонської області.

Що відомо:

Тимчасовий дозвіл надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах мовити на територіях з особливим режимом мовлення.

Строк дії дозволу на тимчасове мовлення становить один рік.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber