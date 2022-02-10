Нацрада подовжила дозволи на мовлення на Херсонщині чотирьом компаніям

Нацрада продовжила термін дії дозволів на тимчасове мовлення чотирьом інформаційним компаніям, які транслюються на територіях з особливим режимом мовлення. На Херсонщині це телекомпанії з логотипами "UΛ: ПЕРШИЙ", "UΛ: ХЕРСОН", "ДОМ", "РАДА" та радіостанція з позивними "Перець FM", "Стильное".
Про це йдеться на офіційному сайті Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Зробили це через те, що термін дії попередніх дозволів завершується.
Так, на Херсонщині й надалі транслюватимуться дві програми суспільного мовника:
"UΛ: ПЕРШИЙ" – у Каланчаку, Лазурному та у Скадовську.
"UΛ: ХЕРСОН" – у Каланчаку.
"ДОМ" продовжить мовити у Чаплинці.
"РАДА" у Скадовську, Чаплинці та у селі Чонгар Генічеського району.
Радіостанція "Перець FM", "Стильное" продовжать працювати у Чаплинці Херсонської області.
Що відомо:
- Тимчасовий дозвіл надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах мовити на територіях з особливим режимом мовлення.
- Строк дії дозволу на тимчасове мовлення становить один рік.
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber