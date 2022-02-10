Танковий батальйон 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого проводить контрольні стрільби штатним артилерійським пострілом з озброєння Т-64.
Про це повідомляють в інформаційному агентстві Міністерства оборони України "АрміяInform".
Військові виконують нормативи з вогневої підготовки, аби усунути несправності, які можуть виникнути під час стрільби.
"Всі розуміють, яка зараз у нас ситуація в країні. Учитися, і ще раз учитися. Сам танк без екіпажу, як звичайний трактор. Якщо екіпаж працює злагоджено, кожен розуміє, що має робити, і може аргументувати свої дії — це саме головне", – каже військовослужбовець ЗСУ України Роман.
Перед початком тренувань танкісти перевірили основи та правила стрільби, заходи безпеки, а також матеріальну частину озброєння та боєприпасів, – повідомляють у командуванні батальйону.
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