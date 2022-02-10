Комунальні будівлі за адресою Чорновола, 6-6Б в Івано-Франківську демонтують. Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради 10 лютого.

Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків на засіданні розповів, що у будівлях, де розташовувалася парафія Української православної церкви Московського патріархату, планують збудувати дитячий садок на п'ять груп. За його словами, проєктно-кошторисну документацію вже виготовили.

"Там працюватиме дитячий садок, це — однозначно. І, до речі, оголошую, що цей садок ми споруджуватимемо методом народної будови. Під час національно-визвольної боротьби випускали так звані національні бофони. Хочемо теж випустити такі і реалізовувати їх шляхом купівлі, щоб будувати цей дитячий садок", — сказав Руслан Марцінків.

Депутат міської ради Роман Онуфріїв запропонував збудувати на території, де розташовані будівлі, початкову школу.

"Діти молодшої школи навчаються у дві зміни. Зараз є дуже велике навантаження на батьків, на дитину. Тому, можливо, треба спробувати розглянути будівництво освітнього закладу для початкової школи", — сказав Роман Онуфріїв.

Рішення про демонтаж будівель підтримали 34 депутати. Директор департаменту освіти і науки міської ради Ігор Максимчук каже, що з у 90-х роках XX ст. тут працював ДНЗ №23, що вміщав 100 дітей.

"Скільки б груп не вміщувалося у цьому садку, Івано-Франківськ потребує закладів дошкільної освіти. У нас 98,5% маленьких громадян міста відвідують садочки", — сказав Ігор Максимчук.

Що відомо

7 лютого працівники державної виконавчої служби примусово виселили єпархію Української православної церкви Московського патріархату з будівель за адресою Чорновола, 6-6Б. Ці будинки перейшли у користування міського департаменту освіти та науки. Повернути будівлі міській раді церкву зобов’язав Верховний суд України.

У лютому 2019 року Івано-Франківська міська рада звернулася до обласного Господарського суду з позовом до місцевої Єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату. У позові вимагали звільнити нежитлові приміщення на вулиці Чорновола, 6-6Б. Перше підготовче засідання відбулося шостого березня.

Восьмого травня 2019 року у суді представники УПЦ МП відкликали свій позов щодо приміщень на вулиці Чорновола. Позивалися через скасування договору оренди земельних ділянок.

У жовтні 2019 року Львівський апеляційний господарський суд зобов’язав Єпархію звільнити приміщення.

У вересні 2020 року Господарський суд Івано-Франківської області повернув у власність Івано-Франківська приміщення на вулиці Чорновола, 6-6 Б.

Івано-Франківська єпархія УПЦ подала апеляцію в Господарський суд області, який її не задовольнив, а згодом Західний апеляційний господарський суд у постанові від 14 вересня 2021 року також скасував апеляцію єпархії УПЦ МП.

У жовтні 2021 року Верховний Суд України зобов'язав Івано-Франківську єпархію УПЦ Московського патріархату звільнити приміщення на вулиці Чорновола, 6 у Франківську.

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