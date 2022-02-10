Під час будівництва вітроелектростанції були пошкоджені земельні ділянки людей — поскаржились Суспільному жителі сіл Шелюги та Мала Тернівка Мелітопольського району. Кажуть: будівництво вітроелектропарку зупинилось, а на паях залишились земельні насипи. Щоб розібратися в ситуації, кореспонденти Суспільного Запоріжжя поїхали до Якимівської територіальної громади.

Староста Шелюгівського старостинського округу Алік Шуляков показує журналістам земельні ділянки, розташовані неподалік села Мала Тернівка.

Фото Суспільне Запоріжжя

Тут на місці колишніх лісосмуг вириті під вітряки котловани, земля та глина з них звалена на паї людей. За словами старости, забудовники порушили умови договорів, що уклали з власниками землі. А де з ким, взагалі, не підписували жодних документів:

"Будівництво повинно було б бути на територіях лісосмуг. Ось тут, де вже нічого від лісосмуг не залишилось, і далі ось там кусочок остався. Забудовники без дозволу, без всяких договорів, почали залазити на земельні паї власників", — каже староста.

Фото Суспільне Запоріжжя

Це — земельний пай батька жительки села Шелюги Світлани. На ньому — чорнозем та глина з котловану. Пошкоджено 75 соток угідь, каже жінка, називає це прямим порушенням умов угоди:

"Десятки тон глини, якої взагалі не повинно бути на цьому паю. Її мали вивезти на спеціальний майданчик. Бачите коріння вигорнутих дерев? Ця земля вже непридатна для використання. На моєму паю ще й дорогу проклали. Нас навіть не попередили про це. Я вимагаю, щоб мені компенсували збитки, адже іншого шляху не бачу".

Фото Суспільне Запоріжжя Світлана, власниця паю

Закатали під дорогу озимий ячмінь — показує свій пай жителька Малої Тернівки Марія Димаєва:

"Ніхто мене не розпитував, ніхто зі мною договір не укладав. Ніхто нічого. Поїхали до начальника, нам кажуть: укладемо з вами угоду одразу, як все зробимо. І відшкодуємо вам збитки. По факту. Ось тут на моєму паю прокладають дорогу, щоб їм возити інвентар, і було де розвернутися".

Фото Суспільне Запоріжжя Димаєва

Висипали з котловану землю й глину на озиму пшеницю, кажуть Ольга та Сергій Нікітенки:

"Приїжджаємо, дивимося: котлован і куча глини. — І що ви потім робили? — До них звернулися, вони нам щось пообіцяли, сказали: порішаємо. Але пройшов час, і ніхто нічого не рішає. Сказали, щоб зробили фотозвіт. Ми все сфотографували, переміряли, все скинули на вайбер, але тиша — ігнор".

Фото Суспільне Запоріжжя

За словами старости Аліка Шулякова, крім забезпечення нових робочих місць, забудовники зобов’язалися й розвивати соціальну інфраструктуру в Якимівській територіальній громаді та інвестувати близько мільйона доларів за 5 років.

Поблизу Якимівки планувалось будівництво найбільшої в Європі вітроелектростанції “Зофія-1”. Замовник робіт — норвезька фірма “Emergy”. ЇЇ партнери в Україні — кілька підрядних та субпідрядних організацій. Земельні роботи завершились торік у жовтні, розповів Алік Шуляков.

Фото Суспільне Запоріжжя Алік Шуляков

Насипи, що залишились на сільгоспугіддях, заважають людям розпочати посівну, каже староста:

"Я зустрічався з представниками підрядних організацій. Вони казали, що зараз шукають підрядника, щоб засипати всі котловани. Що буде з землею та глиною, яка тут лежить на земельних паях, кажуть: ми її вивеземо. Але хто буде платити за втрати, які поніс власник земельної ділянки?"

Після звернення журналістів Суспільного 9 лютого на своєму офіційному сайті норвезька компанія “Emergy” повідомила, що призупинила будівельні роботи, зокрема, через “постійні питання з отриманням оплати від покупця відновлюваної енергії ДП “Гарантований покупець”. А також через труднощі з залученням масштабних іноземних інвестицій на український енергоринок (у тому числі й через геополітичні проблеми). Компанія шукає альтернативні можливості реалізації електроенергії” — зазначено на сайті.

Скарг щодо цієї проблеми від власників земельних паїв не надходило, повідомив телефоном Суспільному голова Якимівської селищної ради Олександр Правосуд:

"У нас є гаряча лінія голови громади. Є офіційний сайт, телеграм-бот, моя сторінка на Фейсбук, там я дуже часто спілкуюсь із людьми та швидко відповідаю. Є староста на місці, який комунікує з мешканцями, і він нам подає кожного дня всі побажання, заяви, скарги та пропозиції від населення. Різні звернення надходять, проте щодо цього питання не було жодної інформації, не те що звернення або скарги".

Фото Суспільне Запоріжжя

На думку юристки національної Асоціації адвокатів України Софії Шутяк, суб’єктом господарювання порушені природоохоронне та земельне законодавство:

"Найголовніше, що вимагає оцінка впливу на довкілля, це мати чітке уявлення, яке це буде втручання, які будуть наслідки, і скільки буде коштувати повернути все у попередній стан. І, крім екологічних норм, як на мене, тут порушуються норми земельного законодавства, і неправильно трактується поняття сервітутів. Тобто сервітут — це користування чужою земельною ділянкою, якщо ми не погіршуємо її склад. Вона, фактично, може використовуватися власником так, як вона раніше використовувалася".

Аби обрахувати збитки власників паїв, Алік Шуляков планує зробити експертизу ґрунтів на земельних ділянках. Після цього вимагатиме грошової компенсації від суб’єктів господарювання.

Фото Суспільне Запоріжжя Шелюги

Софія Шутяк радить селянам звернутися до правоохоронних органів. А журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити до норвезької компанії-інвестору “Emergy”, обласної прокуратури, держгеокадастру, департаментів агропромислового розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації щодо ситуації навколо земельних паїв селян.

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