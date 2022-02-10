У Херсоні презентували геоінформаційний портал області

Херсонська область отримала власний геоінформаційний портал. Це -пілотний проєкт, який реалізували вперше в Україні.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

10 лютого у Херсоні портал презентували для територіальних громад області. Зокрема, показали як на місцях громади можуть ефективно використовувати цей ресурс. На ГІС-порталі можна в розрізі кожної громади дізнатися про природні умови, населення, господарство, гуманітарну сферу, екологічний стан, безпеку життєдіяльності, адміністрування та послуги, просторовий розвиток, транспортну інфраструктуру та туризм.

Що відомо:

Геоінформаційний портал безплатно розробили фахівці Товариства дослідників України. Над його створенням працювали майже три десятки географів та картографів протягом 2021 року.

Участь у проєкті також взяли представники облдержадміністрації, Херсонського державного університету та територіальних громад області.

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