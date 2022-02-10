Долинській територіальній громаді потрібно 6 млн грн, щоб повністю відновити відділення лікарні, яке у квітні 2021 року знищила пожежа. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків гендиректора лікарні Ольга Юрчишин.

З її слів, минулого року (у 2021 – ред.) на ремонт медзаклад отримав 1 млн 250 тис. грн з міського та державного бюджетів, проте цих грошей не вистачає. Через пів року після пожежі у лікарні відновили декілька палат та частину даху.

Фото: Суспільне Карпати

"Згідно з проєктно-кошторисною документацією, мають встановити пожежну сигналізацію, пожежні рукави. Також мають облаштувати все необхідне для того, аби в закладі дотримувалися пожежної безпеки", – каже Ольга Юрчишин.

За словами відповідальної за пожежну безпеку в Долинській багатопрофільній лікарні Надії Крайник, у медзакладі прораховують "потреби на безпеку". Наприклад, у січні 2022 року лікарня закупила чотири вогнегасники та чотири кран-комплекти. Ще десять вогнегасників перевірили та перезаправили.

Фото: Суспільне Карпати

Раз у рік керівники структурних підрозділів перевіряють знання своїх підлеглих щодо правил пожежної безпеки та поведінки в разі надзвичайної ситуації.

"Є певні схеми оповіщення людей про пожежу, план дій персоналу. Також що пів року ми проводимо інструктажі з питань пожежної безпеки, за потреби – позапланові або цільові. Ми стараємося докуповувати пожежні крани, первинні засоби пожежогасіння. Стежимо за їхньою технічною справністю та обслуговуванням", — розповіла Надія Крайник.

Фото: Суспільне Карпати

Долинська міська рада є засновником місцевої багатопрофільної лікарні та центру надання первинної медико-санітарної допомоги. Також — дев’яти амбулаторій, три з яких розташовані на території сусідньої Вигодської громади.

За словами заступниці міського голови Долини Алли Шевченко, влада міста розробила програму з протипожежної безпеки у медзакладах. Але з місцевого бюджету фінансують лише поточні протипожежні заходи. В міській раді сподіваються на державну субвенцію, аби її коштом обладнати медичні установи протипожежною сигналізацією.

"Вартість програми — понад 7 млн грн. Вона охоплює різні заходи, зокрема покращення технічно-матеріальної бази: додаткові генератори, лінії, поновлення щитків і те, що дрібніше. Що стосується сигналізації, то її вартість – понад 1,5 млн грн. Тому ми сподіваємося на підтримку уряду і народного депутата", — каже Алла Шевченко.

Фото: Суспільне Карпати

У відповіді на інформаційний запит Суспільного Держслужба праці в Івано-Франківській області повідомила, що позапланову перевірку Долинської багатопрофільної лікарні фахівці провели за рік до пожежі – у липні 2020 року. Тоді порушень протипожежної безпеки інспектори не виявили. Зафіксували лише невиконання закону "Про охорону праці".

Крім того, в березні 2021 року в медзакладі фахівці Держслужби праці розповіли працівникам про правила безпеки під час роботи й те, як поводитися з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Що відомо

Пожежа в інфекційному відділенні Долинської ЦРЛ 15 квітня 2021 року приблизно о восьмій ранку на сходовій клітці другого поверху. Згодом вогонь поширився на горище. Гасили його 80 рятувальників.

З лікарні евакуювали 38 пацієнтів, хворих на коронавірус, п'ятеро з них були у важкому стані. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався.

Тоді начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький розповів, що є декілька версій загоряння — це або залишений недопалок, або перевантаження електромережі.

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