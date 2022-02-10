У 2022 році в Україні планується кілька підвищень пенсій та соціальних виплат. У Міністерстві соціальної політики заявили, що загалом підвищення торкнеться 10 млн 200 тисяч пенсіонерів. Для кого і коли збільшаться соціальні виплати, що робити людям, яким до пенсії не вистачає кількох місяців та як полегшують перехід на пенсію електронні ресурси в ефірі "Українського радіо" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Про підвищення пенсій з 1 січня

З 1 січня ми зробили декілька підвищень. Тепер жінки, які виходять на пенсію і народжені в 1962 році, отримають підвищення до пенсії в 9 %. По-друге, ми підвищили пенсії членам сімей загиблих в АТО — кожному з батьків, дружині або чоловікові ми встановили окрему мінімальну пенсійну виплату на рівні 7800 гривень.

Про зміни виплат для “чорнобильців”

Наступний великий перерахунок — це “чорнобильці”. З 1 січня були перераховані пенсії по інвалідності по “чорнобильському” закону для цивільних осіб. Підвищення пенсії відбулося в середньому на 2900 гривень. Під цю категорію підпали інваліди І, ІІ та ІІІ групи - 21 тисяча людей. Але на цьому “чорнобильські” питання ми не залишили, тому що в березні відбудеться ще індексація зарплати, з якої обчислювалась пенсія у цієї категорії людей.

Також ми підвищуємо ще дві програми мінімальних гарантій для людей, які пішли по “чорнобильському” закону. Для потерпілих осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС - перша група отримає 6840 гривень, для ІІ групи інвалідності це буде 5472 гривні для ІІІ групи - 4218 гривень, а для дітей з інвалідністю, пов'язаною з ЧАЕС, - 4218 гривень. Також ми підвищуємо мінімальні виплати для ліквідаторів, залежно від групи інвалідності. Ще сьогодні по І групі інвалідності це 10340 гривень, а з 1 березня буде 12605 гривень, ІІ група інвалідності - зараз 8282 гривні, а буде 10084 гривні, ІІІ — сьогодні 6204 гривні, а буде 7563 гривні.

Й кожного року ці виплати будуть переглядатися, тому що ціни зростають і пенсія не має бути сталою. Також в окремій постанові було прописано, що при обчисленні окремих виплат для чорнобильців враховується заробітна плата за 2006 рік, що складала 928 гривень, і це не переглядалося роками. Ми ж сьогодні вирівняли цю ситуацію. Ця категорія отримує свої перерахунки в грудні 2022 року, проте люди отримають дуже серйозне підвищення — в 4 рази.

Про індексацію виплат з 1 березня

В уряді знаходиться проєкт постанови щодо індексації пенсій з 1 березня та підвищення різних пенсійних програм, який буде розглядатися на найближчому засіданні Кабміну. Ми охопили близько десяти пенсійних програм: буде підвищена індексація страхових пенсій, коли коригується заробітна плата від кожної людини на 14 %.

Також збільшаться військові пенсії також на 14 %, які охоплять 524 тисячі військовослужбовців і прирівняних до них. Такі люди отримають підвищення в середньому на 700 гривень. Крім того, ми підвищуємо доплати по програмі вікової лінійки президента. Виплати людям 80 років будуть проіндексовані з 500 гривень до 580 гривень, особи 75-80 років отримають свою доплату не 400, а 456 гривень.

Буде підвищуватися й доплата до пенсії особам з інвалідністю І групи та пенсіонерам від 60 до 65 років з повним страховим стажем. Ми встановили, що вона має бути не менше 2300 гривень і ця сума в грудні буде переглядатися ще раз.

Є мінімальні пенсійні виплати на рівні 1934 гривні, тобто прожиткового мінімуму. Вони індексуються двічі — в липні та грудні, а ми вирішили не чекати цих місяців і з березня підвищимо такі виплати до 2100 гривень.

Також крім пенсії буде підвищена й державна соціальна допомога особам з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію — так звані соціальні пенсії. Там також не буде менших виплат, ніж 2100 гривень. Також будуть індексовані з й виплати для багатодітних сімей, коли на третю і кожну наступну дитину давали по 1700 гривень, зараз виплати будуть встановлені на рівні 2100.

Про підвищення виплат працюючим пенсіонерам

Доплати не будуть підвищені в тих працюючих пенсіонерів, де є найменші виплати у 2100 гривень. Якщо людина працює, то незалежно від віку і страхового стажу, вони будуть отримувати саме такі виплати. В пріоритеті в нас непрацюючі, які вже пішли на відпочинок. Проте пенсії для працюючих пенсіонерів будуть індексуватися. Крім того, у квітні йде автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які відпрацювали вже два роки після призначення.

Про осіб, яким не вистачає кілька місяців стажу для пенсії

Сьогодні є вимоги до стажу для різних категорій. Наприклад, якщо людина сьогодні йде на пенсію, то вона має мати 28 років стажу. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, які давно вийшли на пенсію, то для них ми зробили окрему пропорцію. Для жінки встановлена вимога до стажу в 30 років, для чоловіка — в 35 років. Відповідно, мінімальні гарантії фіксуються по цьому стажу. Але в жовтні 2022 року ми зафіксували, що пенсіонери віком 70 + не будуть отримувати менше, ніж 3000 гривень. Якщо у жінки, наприклад, не 30 років стажу, а 29, ми прописали, що вона отримає не 3000 гривень, а 2900 - тобто менше відповідно до часу, якого їй бракує.

Якщо говорити про осіб, яким бракує стажу і вони лише виходять на пенсію, то над цим питанням треба думати.

​​Про пенсійне посвідчення в "Дії"

В листопаді-грудні ми з Михайлом Федоровим запустили через “Дію” декілька послуг соціального характеру. Перш за все, йдеться про автоматичне призначення пенсії, перерахунок пенсій, отримання довідок, які потрібно людині стосовно свого стажу. Зараз в осіб, які мають пенсійне посвідчення, воно буде також підтягуватися в “Дії”, тому його можна буде не носити із собою в паперовому вигляді.

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