На Франківщині надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід

У селі Липівка Тисменицької територіальної громади надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід на озері. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
10 лютого об 11:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що на озері тоне людина. Коли вони приїхали на місце виклику, то побачили, що приблизно за 8-10 м від берега у воді — чоловік.
За допомогою мотузки, круга та драбини рятувальники витягли чоловіка з крижаної води на берег. Надзвичайники надали йому першу долікарську допомогу і передали працівникам екстреної медичної допомоги.
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Товариш врятованого чоловіка розповів надзвичайникам, що той хотів зібрати жерлиці, які напередодні розклав на ставку. Коли він вийшов на лід, то провалився і почав кликати на допомогу.
"Почувши крики, товариш кинувся на порятунок, але сам відразу провалився. Коли він вибрався на берег, то кинув товаришеві палицю і зателефонував до Служби порятунку", — повідомили рятувальники.
Обох чоловіків госпіталізували у лікарню.
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