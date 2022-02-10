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На Франківщині надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід
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На Франківщині надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід

Маріaна Басалига
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На Франківщині надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

У селі Липівка Тисменицької територіальної громади надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід на озері. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

10 лютого об 11:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що на озері тоне людина. Коли вони приїхали на місце виклику, то побачили, що приблизно за 8-10 м від берега у воді — чоловік.

На Франківщині надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лідФото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

За допомогою мотузки, круга та драбини рятувальники витягли чоловіка з крижаної води на берег. Надзвичайники надали йому першу долікарську допомогу і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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Товариш врятованого чоловіка розповів надзвичайникам, що той хотів зібрати жерлиці, які напередодні розклав на ставку. Коли він вийшов на лід, то провалився і почав кликати на допомогу.

"Почувши крики, товариш кинувся на порятунок, але сам відразу провалився. Коли він вибрався на берег, то кинув товаришеві палицю і зателефонував до Служби порятунку", — повідомили рятувальники.

На Франківщині надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лідФото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Обох чоловіків госпіталізували у лікарню.

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