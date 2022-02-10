Керівництво дитячої поліклініки №5 у Хортицькому районі Запоріжжя, що розташована по вулиці Новгородській, 28-А, та міська влада, спростовують інформацію, щодо ймовірного закриття чи реорганізації медичного закладу.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв 9 лютого розповів кореспондентам Суспільного: рішення щодо закриття поліклінічного відділення по вулиці Новгородській, 28-А немає. "Це просто чутки, які невідомо хто розповсюджує. Зараз іде перевірка всіх комунальних медичних закладів міста Запоріжжя профільним заступником, Департаментом охорони здоров'я й адміністрацією з питань охорони. Ми зараз заїжджаємо у кожний медичний заклад, аналізуємо, дивимось своїми очима — як працює, як організована медична допомога у місті Запоріжжя", — сказав Анатолій Куртєв.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анатолій Куртєв

За його словами, є дуже багато питань до деяких медичних закладів, зокрема й щодо поліклінічного відділу дитячої лікарні: "І це було зауважено саме керівникові цієї медичної установи. А що вони там чутки розповсюджують, то це вже до них питання", — каже секретар міського голови.

Як раніше повідомляло Суспільне, у відповідь на інформацію про закриття дитячої лікарні на сайті міської ради 24 січня була створена петиція з вимогами недопущення закриття дитячої поліклініки у Хортицькому районі. Петиція за кілька днів набрала понад тисячу голосів. Зараз налічує 1486 підписантів.

Директор міської дитячої лікарні №5 Андрій Запорожченко каже — 25 січня на Facebook-сторінці медзакладу надали пояснення щодо петиції:

"Як у стратегічних планах, так і у діяльності 5 дитячої лікарні немає позиції, яка була б направлена або на руйнацію діючої системи, або ускладнення надання допомоги, або ускладнення місця надання допомоги лікарем, або отримання цієї допомоги пацієнтами. Тому офіційно можу заявити — на сьогодні ніяких серйозних реорганізацій амбулаторно-поліклінічної допомоги, а тим більше переведення, закриття надання допомоги та переведення в якісь інші місця в інших районах міста і не передбачалося, і не передбачатиметься", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

9 лютого близько двадцяти людей прийшли під стіни медзакладу, аби висловити свою позицію стосовно цього питання. Серед них запоріжець Олександр Руденко:

"Ці чутки виникли напевно десь місяць тому у соцмережах. Спочатку це були звичайні публікації схожі на фейк, але мерія відповіла офіційно, що це фейк і не хвилюйтеся, все добре. Але наразі знову пішла хвиля обурення, тому що запис до вузьких спеціалістів з першого квітня скасували. І самі спеціалісти кажуть, що приймати з квітня не будуть. Є інформація, що лікарів начебто залякують та забороняють їм говорити про це", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Руденко

"Люди за тиждень записуються на прийом до лікарів, але потрапити до спеціалістів важко. Отже, відвідуваність поліклініки велика, і якщо нам перенесуть вузьких спеціалістів кудись та терапевтів в інше місце, то із хворою дитиною із температурою бігати по усій Бабурці просто нереально", — каже мешканка Хортицького району Лариса Капуста.

Фото Суспільне Запоріжжя Лариса Капуста

Сьогодні, 10 лютого, Анатолій Куртєв повідомив журналістів Суспільного, що зранку зустрівся з директором міської дитячої лікарні №5 Андрієм Запорожченком і директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги №5 Ганною Міхантьєвою, та доручив їм проінформувати своїх співробітників про реальну ситуацію у медзакладі.

Медики пояснили, що запис до вузьких спеціалістів у поліклініці завжди здійснюється максимум на місяць наперед, тому у лютому зарано говорити про запис на квітень.

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