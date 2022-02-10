Зеленський у Харкові засідатиме на Конгресі місцевих влад

Під час візиту на Харківщину 11 лютого президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Про це 10 лютого повідомила речниця голови Харківської ОДА Олена Шаповал.

"У п’ятницю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Харківської області. Президент України візьме участь у засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України", — повідомили у пресслужбі ОДА.

11 лютого під головуванням президента на Харківщині відбудеться виїзне засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Порядку денного засідання у пресслужбі РНБО не навели.

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