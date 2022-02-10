До журналістів Суспільного звернулися зі скаргами мешканці будинків №4 та №6, що розташовані по вулиці Раєвського у Шевченківському районі Запоріжжя. За їхніми словами, через відсутність асфальтового покриття сюди складно дістатися автівкам таксі та швидкої допомоги.

З мешканцями поспілкувався кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін.

Володимир Резник мешкає у будинку №6, що по вулиці Раєвського Шевченківського району Запоріжжя, протягом усього життя. Каже, добре, хоч у приватному секторі зробили освітлення, адже з кожним роком дорога стає все гірше.

"Водій таксі тільки взнає вулицю, відмовляється сюди їхати. Швидка каже: "Ми до вас більше не приїдемо, бо по цій дорозі їздити неможливо". Трохи самі люди ладнають, кому це під силу й по кишені. А після зливи тут пройти не можливо — все змиває. Людина, яка там живе, іноді по дві вантажівки багнюки вивозить, бо його будинок може знести", — розповідає мешканець.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Резник

Мешканець будинку №4 по вулиці Раєвського Сергій Назаров каже, на такій дорозі не тільки автомобілі ламаються, а й калічаться люди: "За один рік по цій вулиці, хоча вулиця тут повністю відсутня, вважаю, дві пенсіонерки — одна ногу зламала, друга — руку, в один рік. Та, що ногу зламала, біля повороту живе, й досі з тростиною ходить".

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Назаров

Місцеві жителі кажуть, неодноразово зверталися зі скаргами до виконавчого комітету міськради, до Шевченківської райадміністрації, до Департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Голова Шевченківської районної адміністрації Федір Маєр каже, про проблеми з дорогою на цій вулиці знають. Зазначає, вулиця Раєвського значиться в обліковій карті, як ґрунтова. Тобто вона підлягає тільки будуванню.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Чиновник зауважив, що наразі у гіршому стані перебуває сусідня вулиця Мирна. Завершується виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо її ремонту. А вулицю Раєвського буде приведено до ладу при наявності фінансування.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми знаємо про цю вулицю, вона з таким пожвавленим рухом. На ній розташовано 115 будинків, мешкає близько 300 осіб. У міськвиконкомі на рівні депутатів міської ради й на нарадах уже декілька разів піднімалося питання про опрацювання програми по ремонту доріг приватного сектору. Ми чекаємо цієї програми. Якщо вона буде, то ми розпочнемо роботи", — пояснив Федір Маєр.

Наразі ж мешканці вулиці Раєвського бетонують ділянки дороги біля своїх помешкань власним коштом.

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