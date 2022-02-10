У Києві зафіксували забруднення повітря за трьома показниками. Де найбільше

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала забруднення повітря у низці районів Києва за концентрацією пилу, діоксиду азоту та формальдегіду.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, відповідні вимірювання були проведені у період із 31 січня по 5 лютого 2022 року. Вони виявили перевищення концентрації у повітрі низки речовин.

Завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі.

Діоксиду азоту:

у 3,9-4 рази на вулицях Каунаській, Семена Скляренка та площі Перемоги;

у 3,4-3,6 раза – на Бессарабській і Деміївській площах, вулицях Інженера Бородіна, Олександра Довженка, Попудренка й Оболонському проспекті;

у 2,7-2,8 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось.

Формальдегіду:

у 2,4-2,6 раза – на Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), бульварі Лесі Українки;

у 1,2-2,3 раза – на усіх інших постах міста.

Як повідомили в обсерваторії, всього на 14 стаціонарних постах у період із 31 січня по 5 лютого 2022 року було відібрано та проаналізовано 1220 проб атмосферного повітря.

"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом дещо підвищився, вміст інших забруднювальних речовин у повітрі міста майже не змінився", — йдеться у повідомленні.

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