До Чернівецької області приїде партія ліків від COVID-19. Що відомо про препарат

У Чернівецьку область планують доставити понад 17 тисяч доз ліків від COVID-19 "Молнупіравір". Пігулки розподілять по лікарнях області.

Про це Суспільному сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний.

За його словами, очікують прибуття ліків в область 11 лютого. Спочатку ліки доставлять до обласної лікарні в Чернівцях, а опісля розподілять медзакладам в районах. Препаратом лікуватимуть хворих на COVID-19, він видаватиметься безкоштовно.

Що відомо

Лікарський засіб "Молнупіравір" — це перші у світі зареєстровані ліки, які допомагають проти COVID-19. Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

— це перші у світі зареєстровані ліки, які допомагають проти COVID-19. Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Партія препарату виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вона включає 60 тисяч курсів препарату.

Україна підписала контракт на постачання 300 тисяч курсів. Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно лікарі. Раніше у МОЗ заявляли, що перевагу будуть надавати пацієнтам з груп ризику та віком старше 60 років.

Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]