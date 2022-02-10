Абонплата на воду в Сумах: яких споживачів це стосується та скільки платити

У Сумах встановили абонплату за водопостачання та водовідведення. Вона діятиме для споживачів багатоквартирних будинків з початку лютого. Про це 10 лютого Суспільному повідомив директор КП "Міськводоканал" Анатолій Сагач.

Скільки доведеться платити

Плата за абонентське обслуговування встановлена для споживачів багатоквартирних будинків.

Для будинків з лічильниками абонплата становить:

на послугу з централізованого водопостачання – 10,68 грн. з ПДВ ;

на послугу з централізованого водовідведення – 9,90 грн. з ПДВ

Для будинків без лічильників абонплата становить:

на послугу з централізованого водопостачання – 9,29 грн. з ПДВ;

на послугу з централізованого водовідведення – 9,90 грн. з ПДВ

Чому доведеться платити абонплату

За інформацією на сайті КП "Міськводоканал", абонплата включає "витрати підприємства, пов’язані з укладенням договору, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами".

З 1 січня НКРЄКП виключила ці послуги з тарифу на водопостачання та водовідведення.

Що відомо

З початку 2022 року для сумчан зросли тарифи на водопостачання - на 16% та водовідведення - на 20 %.

Нині тариф за водопостачання в Сумах складає 15,98 грн за кубічний метр, за водовідведення - 16,68 грн за кубічний метр.

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