Вибух під міською радою Кривого Рогу - СБУ проводила навчання

Під будівлею міськради Кривого Рогу пролунав вибух. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

За її словами, вибух здійснили у рамках антитерористичного навчання, яке проводила Служба безпеки України.

Представниця пресслужби Криворізької міськради Юлія Лошанюк повідомила Суспільному, що міська СБУ проводила відпрацювання готовності чиновників реагувати в умовах ймовірного мінування.

"Приблизно о 11.20 нам повідомили про ймовірне замінування, усіх працівників евакуювали з будівлі, чекали. Близько 12.50 усе завершилось", - розповіла Юлія Лошанюк.

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