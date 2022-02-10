На два дні в Карпати вирушили діти з тернопільського "Карітасу". Вони учасники проєкту "Cоціально-педагогічна робота з молоддю". Про це розповіла працівниця благодійного фонду Аліна Муц.

За її словами, частину грошей на цю екскурсію діти зібрали самі. Вони робили декоровані свічки та продавали їх. Також долучилися благодійники. Всього на відпочинок поїхали 17 дітей.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне 17 дітей з Тернополя поїхали на відпочинок в Карпати

Під час цієї поїздки свій день народження святкуватиме Дарина Зборовська. Дівчина каже, їй завтра виповниться 12 років.

"Я дуже хочу побачити Говерлу, Карпати і мене емоції переповнюють. Я дуже щаслива, що я поїду зі своїми друзями", – каже Дарина.

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