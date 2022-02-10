Не впорався з керуванням: у аварії на Кіровоградщині загинув мотоцикліст

9 лютого на території прилеглої до села Вільхове Голованівського району на Кіровоградщині сталася аварія. 36-річний чоловік їхав на мотоциклі та перекинувся в кювет, розповіла Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За словами речниці, аварія сталася о сьомій годині ранку. "За кермом був водій 1986 року народження. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці".

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