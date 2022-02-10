Повідомлено про підозру у привласненні коштів начальниці поштового відділення на Сумщині. Інформація про це з'явилася на сайті Сумської обласної прокуратури 10 лютого.

За даними правоохоронців, підозрювана працювала в одному з відділень поштового зв`язку Конотопського району та мала доступ до коштів, які періодично привласнювала.

Відомо, що у період з липня 2019 року по квітень 2021 року начальниця відділення привласнила 64 тис. 951 грн, які сплатили 34 особи за комунальні послуги. На даний час жінка звільнена з вказаної посади.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно) КК України. За скоєне їй загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Речниця Сумської обласної прокуратури повідомила Суспільному, що підозрювана вже почала виплачувати завдану шкоду.

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