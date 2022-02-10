В якому стані бомбосховища та укриття Тернопільщини, чи готові вони до використання. Про це Суспільному розповів начальник управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради Андрій Поліщук.

За його словами, торік тривали перевірки захисних споруд. За результатами цих перевірок були складені акти і визначено стан готовності захисних споруд. На території Тернополя розташовано 92 захисні споруди, з них – 55 сховищ і 37 протирадіаційних укриттів. З цієї кількості захисних споруд не готові до використання за призначенням 23 захисні споруди, з них – 21 сховище і 2 протирадіаційні укриття.

На території області є 545 сховищ, з них 66 бомбосховищ і 479 протирадіаційних укриттів, в яких за потреби можуть сховатися понад 126 тисяч осіб. До 4 лютого тривало обстеження цих споруд, яке показало, що 93 % сховищ готові до використання.

"В обласному центрі – 37 протирадіаційних укриттів, 55 сховищ та 127 найпростіших укриттів. Сховище – це герметична споруда, в якій створюються умови для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Протирадіаційне укриття – це негерметична захисна споруда, яку можна використовувати для захисту від радіації, а також від надзвичайних ситуацій від природного та техногенно характеру. І найпростіші укриття – це цокольні та підвальні приміщення. У захисних спорудах цивільного захисту може укритися до 82 000 осіб", – каже Андрій Поліщук.

В Тернополі розробили інтерактивну карту сховищ та укриттів. Її опублікували на сайті міськради 24 січня. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ

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