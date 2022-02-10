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Можливості для трансплантацій: сумська обласна лікарня отримала нове обладнання
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Можливості для трансплантацій: сумська обласна лікарня отримала нове обладнання

Ігор Стрельцов Анна Скрипняк
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Можливості для трансплантацій: сумська обласна лікарня отримала нове обладнання Суспільне Суми

Сумська обласна клінічна лікарня 10 лютого отримала нове обладнання. Це апарат для діагностики стану мозку, який використовується в інтенсивній терапії та трансплантології. Про це розповів директор лікарні Володимир Горох.

Сумська лікарня отримала обладнання

Апарат встановлять у палаті інтенсивної терапії неврологічного відділення.

Сумська лікарня отримала обладнання

Обладнання подарувала лікарні АТ "Сумиобленерго". Вартість апарату, 155 тисяч гривень, сказав голова правління АТ "Сумиобленерго" Ігор Дирбавка.

Сумська лікарня отримала обладнання

Обладнання дозволить запровадити у Сумах можливість проводити трансплантації органів. Наразі на такі операції в області чекають 300 людей, сказав Володимир Горох.

Сумська лікарня отримала обладнання

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