Можливості для трансплантацій: сумська обласна лікарня отримала нове обладнання

Сумська обласна клінічна лікарня 10 лютого отримала нове обладнання. Це апарат для діагностики стану мозку, який використовується в інтенсивній терапії та трансплантології. Про це розповів директор лікарні Володимир Горох.

Апарат встановлять у палаті інтенсивної терапії неврологічного відділення.

Обладнання подарувала лікарні АТ "Сумиобленерго". Вартість апарату, 155 тисяч гривень, сказав голова правління АТ "Сумиобленерго" Ігор Дирбавка.

Обладнання дозволить запровадити у Сумах можливість проводити трансплантації органів. Наразі на такі операції в області чекають 300 людей, сказав Володимир Горох.

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